Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Weißt Du noch?

SAT.1Staffel 7Folge 27
Weißt Du noch?

Weißt Du noch?Jetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 27: Weißt Du noch?

23 Min.Ab 12

Seit einer Ewigkeit ist Kellnerin Vicky (28) unglücklich in den gutaussehenden Unternehmensberater Marc verliebt. Doch Marc ist fest mit Model Isabel zusammen. Vicky rechnet sich keine großen Chance aus - bis sich das Paar eines Tages live im Café trennt, Marc wütend davonrennt und plötzlich von einem Unbekannten niedergeschlagen wird. Er verliert sein Gedächtnis. Als der 32-Jährige aus seiner Ohnmacht erwacht, erwartet ihn seine neue Freundin - Vicky.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen