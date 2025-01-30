Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 51: Sprachlos
22 Min.Ab 12
Schon sein ganzes Leben hat Marko Helms (32) mit Stottern zu kämpfen. Mit viel Disziplin hat er es in den Griff bekommen und ist inzwischen Mitinhaber eines kleinen Fahrradladens. Als er jedoch auf die hübsche neue Mechanikerin Noa trifft, holt ihn seine Vergangenheit wieder ein. In ihrer Gegenwart kriegt Marko keinen klaren Satz mehr raus. Sein Stottern vermasselt fast einen wichtigen Geschäftstermin und Marco gibt Noa die Schuld daran. Gewinnt seine Scham über die Liebe?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1