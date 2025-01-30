Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 52: Das Familiengeheimnis
23 Min.Ab 12
Ein Brief ändert das Leben der 23-jährigen Landschaftsgärtnerin Elli über Nacht. Sie erfährt, dass ihre Mutter ein grausames Geheimnis hatte. Ellis Vater ist nicht der Mann bei dem sie ihr ganzes Leben verbracht hat, sondern ein kürzlich verstorbener wohlhabender Unternehmer. Elli erbt Millionen und eine missgünstige neue Familie. Sie muss erkennen, dass sie in eine Spirale voller Intrigen, Machtspiele und Lügen geraten ist. Ungeahnt wird sie zum Zieleines Mordanschlags ...
