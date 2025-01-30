Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 60: Das Topmodel vom Dorf
22 Min.Ab 12
Die Bauerstochter Resi Greiner wächst wohlbehütet bei ihrer Mutter auf dem Land auf. Die 19-jährige Dorfschönheit hat noch nicht viel von der Welt gesehen, als sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau beginnen will. Doch dann kommt ihr der Zufall zur Hilfe und sie wird von einem bekannten Modedesigner als Gesicht für seine neue Kollektion entdeckt. Schon bald findet sich das naive Mädchen in einer Welt aus Lügen, Intrigen und Machtspielen wieder. Ist das Glamourleben das wert?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1