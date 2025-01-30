Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Baby im Doppelpack

SAT.1Staffel 8Folge 63
Baby im Doppelpack

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 63: Baby im Doppelpack

23 Min.Ab 12

Schwanger mit 44! Für Nicole geht ein Traum in Erfüllung. Doch aus dem Traum wird schnell ein Albtraum. Noch bevor sie ihrem Mann Christopher davon erzählen kann, wird sie von ihm verlassen. Alleinerziehende Mutter mit 44? Für Nicole unvorstellbar. Sie steht vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens. Soll sie das Baby wirklich abtreiben und ihren Traum damit für immer aufgeben? Unschlüssig wie es mit ihrem Leben weitergeht, trifft Nicole auf die Obdachlose Bella (23) ...

