Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Gute im Menschen

SAT.1Staffel 8Folge 64
Das Gute im Menschen

Folge 64: Das Gute im Menschen

22 Min.Ab 12

Die Ex-Sozialarbeiterin Maria hat den Glauben an das Gute im Menschen fast verloren, als sie von drei Jugendlichen umgerannt wird. Als einer von ihnen - Marek - ihr aufhilft, sieht sie etwas Gutes in ihm. Obwohl er im Verdacht steht, an einem Überfall beteiligt gewesen zu sein, gibt Maria ihm ein Alibi. Mit der Zeit lernt sie Marek immer besser kennen und versucht, ihn aus dem kriminellen Milieu zu befreien. Doch dann wird ihr Auto gestohlen und ihr Leben gerät in Gefahr.

SAT.1
