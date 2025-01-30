Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 98: Zeichen der Schande
23 Min.Ab 12
Nachdem sie nur knapp einer Vergewaltigung entkommen ist, verändert sich alles im Leben der erfolgreichen 28- jährigen Karla Weiers. Sie schafft es kaum noch, den Arbeitsalltag in der Werbeagentur zu bewältigen, und leidet unter Panikattacken. Niemand glaubt ihr, in dem gutaussehenden Kollegen, der als Senior-Partner in der Agentur neu eingestellt wurde, ihren Peiniger erkannt zu haben. Kurzerhand beschließt sie, die Sache in die eigene Hand zu nehmen.

