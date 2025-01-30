Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe im Drogensumpf

SAT.1Staffel 8Folge 105
Liebe im Drogensumpf

Liebe im DrogensumpfJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 105: Liebe im Drogensumpf

23 Min.Ab 12

Die 25-jährige Manja Brauer war bislang zu ehrgeizig und auf ihren Job konzentriert, als dass sie hätte bemerken können, dass ihr bester Freund Tom längst in sie verliebt ist. Als sie den charmanten Spanier Juan Rondo (26) kennenlernt, glaubt sie sich im siebten Himmel. Doch Juan spielt ein durchtrieben falsches Spiel mit der gutgläubigen jungen Frau und sorgt fast dafür, dass sie im Knast landet. Wird ihr der treue Tom aus der Patsche helfen können?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen