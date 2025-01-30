Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 111: Inkognito
23 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Claudia Schneider (36) und ihre Tochter Marie (16) sind ein eingespieltes Team. Sie brauchen keinen Mann im Haus. Doch eines Nachts trifft Claudia den charmanten Ulli. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Was Sie noch nicht weiß: Er ist Maries verhasster Mathelehrer. Als ihre Tochter die Beiden durch Zufall erwischt, fühlt sie sich betrogen und läuft weg. Folgt Claudia ihrem Herzen, oder opfert sie sich ein weiteres Mal für ihre Tochter auf?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
