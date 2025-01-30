Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Diagnose: Herzlos

SAT.1Staffel 8Folge 115
Diagnose: Herzlos

Diagnose: HerzlosJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 115: Diagnose: Herzlos

23 Min.Ab 12

Weißer OP-Kittel, teure Statussymbole, eine schöne Frau - das alles hat der gutaussehende Chirurg Sven Schönherr (31). Doch seit jeher plagt ihn die Tatsache, nicht zu wissen, wer sein Vater ist. Als er endlich seinen Vater kennenlernt und sich mit seiner Mutter ausspricht, erhält er die einmalige Chance auf einen beruflichen Aufstieg - in Miami. Jetzt muss er sich entscheiden: Treibt er die Kariere voran oder bleibt er bei der Familie, die er sich so sehnlich gewünscht hat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen