Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 2: Mein Chef, der Stalker
22 Min.Ab 12
Neue Stadt, neue Liebe, neuer Job! Für Maya König (28) könnte es gerade nicht besser laufen. Doch bereits an ihrem ersten Arbeitstag muss die Zahnarzthelferin feststellen, dass mit ihrem neuen Chef Dr. Justen etwas nicht stimmt. Sie und ihre Kolleginnen müssen die gleichen Frisuren und Klamotten tragen. Außerdem scheint er ein mehr als berufliches Verhältnis zu seinen Mitarbeiterinnen zu pflegen. Maya macht gute Miene zum bösen Spiel ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
