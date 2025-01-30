Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mit 16 Mama

SAT.1Staffel 7Folge 34
Mit 16 Mama

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 34: Mit 16 Mama

22 Min.Ab 12

Der Tag der 16-jährigen Sarah ist dank ihrer überfürsorglichen Mutter von morgens bis Abends durchgetaktet. Sarah soll das Leben haben, das ihre Mutter Maria gern geführt hätte, wäre nicht ihre frühe Schwangerschaft dazwischengekommen. Um der Kontrolle zu entgehen, stürzt sich Sarah in eine Beziehung mit ihrem Mitschüler Josh und wird prompt schwanger. Für die Mutter eine Katastrophe. Wird sich Sarah gegen das Baby und für ihre Mutter entscheiden?

