Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der fremde Sohn

SAT.1Staffel 8Folge 118
Der fremde Sohn

Folge 118: Der fremde Sohn

23 Min.Ab 12

Volker Kleinschmidt (48) ist Anwalt. Vor sechs Jahren ist sein Sohn David bei einem Unfall gestorben. Das hat ihn und seine Frau Maike aus der Bahn geworfen. Eines Tages wird der Jurist von dem Halbstarken Niklas ausgeraubt. Ausgerechnet ihn soll Volker als Pflichtverteidiger vertreten. Die Begegnung ist schicksalhaft, denn Niklas erinnert den Anwalt an seinen Sohn und er entscheidet sich, ihn in Pflege zu nehmen. Was sich vielversprechend anlässt entpuppt sich als trügerisch.

