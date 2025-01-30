Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Gibt es so etwas wie einen Traummann? Für Catarina Weisshaupt steht's außer Frage: Sie hat ihn in Leon gefunden. Davon ist sie überzeugt - bis sie Greta trifft. Leons Ehefrau. Für beide Frauen bricht die Welt zusammen. Wie konnten sie sich nur so in ihm täuschen? Als sie entdecken, dass er auch noch eine Affäre mit einer dritten Frau aus Stuttgart hat, sind sie sich einig: Leon muss für seine Spiele leiden! Doch sind sie mit ihrer Rache zu weit gegangen?
