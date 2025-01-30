Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 119: Plötzlich blind
23 Min.Ab 12
Der 28-jährige Mark Kühn strebt nach einem aufregenden Jet-Set-Leben. Für ihn zählen vor allem seine Karriere und der Spaß im Leben. Dadurch verliert er nicht nur seine Freundin Anna Seeler (26), sondern auch sein Augenlicht. Plötzlich ist alles schwarz und er kann nichts mehr sehen. Hilflos ist er nun auf sich allein gestellt. Doch erst als Mark blind ist, sieht er was wichtig im Leben ist ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1