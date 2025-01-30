Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 125: Freund oder Freundin
23 Min.Ab 12
Der Draufgänger Pete Meier (24) liebt gefährliche Spielchen. Als er sich an die hübsche Nina ranmacht, gerät alles außer Kontrolle. Denn sein bester Freund Tobi ist in Nina verliebt. Deshalb fordert Tobi ihn zu einem Wettrennen mit Go-Karts heraus. Die Trophäe: Nina. Als Tobi dabei einen Unfall verursacht, fällt er ins Koma. Pete ist geplagt vom schlechten Gewissen ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1