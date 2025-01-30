Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 132: Albtraum Geld
23 Min.Ab 12
Jackpot! Martin Laux (39) kann es nicht fassen: Sechs Richtige im Lotto machen den einfachen Busfahrer über Nacht zum Millionär. Doch mit dem unerwarteten Geldsegen kommen auch die Probleme. Während Martin sein Leben in Saus und Braus in vollen Zügen genießt, erkennen ihn seine Frau Katja und Tochter Lara kaum wieder. Geld allein macht eben doch nicht glücklich - eine Lektion die Martin noch schmerzhaft erfahren muss.
