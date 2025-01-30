Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Treuefalle

SAT.1Staffel 8Folge 140
Die Treuefalle

Die TreuefalleJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 140: Die Treuefalle

23 Min.Ab 12

Statt eine Ausbildung zu machen will Lena Kirchhoff (21) ihren Traummann Tobias (29) heiraten und Kinder kriegen. Ganz anders ihre ältere Schwester Kim. Die hat sich in New York zur erfolgreichen Lifestyle-Bloggerin hochgearbeitet. Als die 26-Jährige Tobi bei den Hochzeitsvorbereitungen kennenlernt, wird ihr schnell klar, dass er keinesfalls der treusorgende Mann ist, als den er sich ausgibt. Lena will die Warnungen nicht hören und unterstellt ihrer Schwester Eifersucht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen