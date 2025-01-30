Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 37
23 Min.Ab 12

In den Augen des 58-jährigen Dr. Roland Harms ist Weihnachten Zeitverschwendung. Dem Fest der Liebe kann der verbitterte Anwalt nichts mehr abgewinnen. Schon seit Jahren herrscht zwischen ihm und der Familie seiner Tochter Funkstille. Doch dann läuft ihm am Heiligen Abend der Weihnachtsmann vors Auto - sturzbetrunken! Und damit nicht genug: In einem Kinderkrankenhaus warten Waisenkinder sehnsüchtig auf dessen Ankunft. Zähneknirschend springt der Weihnachtsmuffel ein ...

