Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Nur die Liebe zählt
22 Min.Ab 12
Der 34-jährige Investmentbanker Vincent Biel lebt für seinen Job. Seine Beziehung steht vor dem Aus, da auch für seine Verlobte Laurine die Arbeit an erster Stelle steht. Als er sich freinimmt, um seinem Bruder beim Renovieren zu helfen, wird ihm klar, dass er so nicht glücklich ist. Dabei lernt er zufällig die schüchterne Pia kennen. Die bodenständige Verkäuferin erinnert ihn an eine Zeit, in der andere Dinge als Geld und Erfolg wichtig waren. Bei ihr fühlt er sich geborgen ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1