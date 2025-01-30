Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 148: Gemeinsam stark
Die 36-jährige Physiotherapeutin Sonja Schönfeld und ihr Mann Mike stehen vor dem Ruin. Sie haben sich hoch verschuldet um ihr altes Haus zu renovieren und können jetzt die Kreditraten nicht mehr bezahlen. Als Mike endlich einen Job findet, währt die Freude nicht lange, denn sein Chef macht Sonja ein unmoralisches Angebot: Entweder sie schläft mit ihm, oder Mike bekommt die Kündigung. Sonja weiß, dass es falsch ist, aber kann sie es sich leisten, das Angebot abzuschlagen?
