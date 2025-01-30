Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Das Wunschkind
23 Min.Ab 12
Karin (43) und Volker Bergmann (44) haben sich immer ein eigenes Kind gewünscht. Ihre heute 16-jährige Tochter Greta ist ihr ein und alles. Als Greta aber durch ein Biologieexperiment in der Schule erfährt, dass sie nicht dieselbe Blutgruppe wie ihre Eltern hat, ist sie geschockt. Wie kann das sein? Ist sie etwa adoptiert worden? Greta beginnt zu forschen und kommt der erschreckenden Wahrheit immer näher.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1