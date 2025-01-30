Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die kleine Bitch

SAT.1Staffel 9Folge 38
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

23 Min.Ab 12

Als Lehrer Christian (32) nach einer Klassenfeier erwacht, kann er sich an nichts und die Polizei steht plötzlich vor seiner Tür. Christian soll seine 17-jährige Schülerin Jenny vergewaltigt haben! Verzweifelt versucht Christian seine Erinnerungslücken zu füllen. Hat er vielleicht tatsächlich etwas mit dem Übergriff zu tun? Plötzlich steht der junge Lehrer alleine da und sogar diejenigen, von denen er es am wenigsten erwartet hätte, wenden sich von ihm ab.

SAT.1
