Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 44: Der Frauenheld
23 Min.Ab 12
Das Leben von Investmentberater Tom (32) ist oberflächlich, aber das stört ihn nicht. Beruflich geht es bei ihm steil bergauf, bis sein Chef genervt ist von dessen Ego-Schiene: Er feuert ihn kurzerhand. Plötzlich ist Tom arbeitslos und merkt, dass es noch mehr im Leben geben muss. Er trifft auf Nina, die ihm ganz neue Seiten aufzeigt. Doch dann bekommt Tom seinen Job zurück und steht vor einer Entscheidung: Kehrt er zurück in sein altes Leben, oder startet er einen Neuanfang?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1