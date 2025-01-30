Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 49: Koch aus Leidenschaft
23 Min.Ab 12
Koch Nick (38) verhindert in letzter Sekunde, dass sein Bruder Alex (34) sich das Leben nimmt. Der große Bruder fühlt sich verantwortlich und ist erleichtert, als Alex neuen Lebensmut schöpft: Er möchte eine Karriere als Koch einschlagen! Doch er kann nicht kochen. Als der unmündige Alex ein Restaurant kaufen will, gerät Nick in eine prekäre Lage. Kann er dem Bruder helfen oder wird er ihm ungewollt schaden?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1