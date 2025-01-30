Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Geliebte

SAT.1Staffel 5Folge 7
Folge 7: Die Geliebte

23 Min.Ab 12

Für Grundschullehrerin Lena Steiner ist das Familienglück perfekt: Sie erwartet ein Baby mit Traumman Jens. Einer gemeinsamen Zukunft steht nichts mehr im Weg - außer seiner Ehefrau! Von ihr will Jens sich schon lange trennen. Doch sie leidet an Depressionen und Jens bringt es wieder und wieder nicht übers Herz. Lena setzt ihm ein Ultimatum, doch die bittere Wahrheit soll daraufhin nicht nur ihr Leben grundlegend verändern.

