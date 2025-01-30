Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 28
23 Min.Ab 12

Die 41-jährige Zollfahnderin Julia Welke ist regelrecht besessen davon, zwei skrupellosen Drogenschmugglern endlich das Handwerk zu legen. Dass sie über dem Fall ihre 17-jährige Tochter Sina vernachlässigt, nimmt Julia in Kauf. Mit wem sich ihre Tochter so rumtreibt ahnt die Fahnderin nicht. Bis sie eines Tages zufällig erfährt, dass Sina einen neuen Freund hat. Und plötzlich muss Julia nicht nur um ihren Fall bangen, sondern auch um das Leben ihrer Tochter.

