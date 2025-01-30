Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 35: Meine große Liebe heiratet
23 Min.Ab 12
Die 29-jährige Nancy Schuller lebt sorglos vor sich hin. Doch als ihr bester Freund Paul heiratet, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Die beiden sind seit Kindertagen die dicksten Freunde, aber als sie kurz vor seiner Hochzeit zusammen im Bett landen, wird ihnen klar, dass ihre Freundschaft vielleicht schon immer enger war, als sich beide zugestehen wollten. In letzter Sekunde muss Nancy sich entscheiden: Verhindert sie die Trauung, oder lässt sie ihre große Liebe ziehen?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1