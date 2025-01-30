Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Neuanfang - Nie wieder Knast

SAT.1Staffel 5Folge 37
Folge 37: Neuanfang - Nie wieder Knast

23 Min.Ab 12

Nach einer zweijährigen Haftstrafe wird die 23-jährige Nadine Lackner wegen guter Führung vorzeitig auf Bewährung entlassen. Nichtsahnend will sie ihr neues Leben mit guten Vorsätzen beginnen. Doch ihr 16-jähriger Bruder ist längst in ihre Fußstapfen getreten und kurz davor, Nadine in seine kriminellen Machenschaften einzubinden. Wieder Knast und Familienfrieden oder endlich Freiheit zu Lasten einer Geschwisterliebe - Nadine hat die Wahl ...

SAT.1
