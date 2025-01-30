Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Verrückte Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 40
Verrückte Liebe

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 40: Verrückte Liebe

23 Min.Ab 12

Der Ex-Manager Ralf Catalano ist ein gebrochener Mann, seitdem er seine Frau Lena in flagranti mit einem anderen erwischt hat. Auch eine viermonatige Kur brachte nicht viel. Bis eines Tages die seltsame Melanie Herge in sein Leben tritt. Die junge Witwe hat selbst eine schwere Zeit hinter sich. Gemeinsam fliehen Ralf und Melanie aus der rauen Wirklichkeit und finden Trost im Tanzen und im jeweils anderen. Bis plötzlich wie aus dem Nichts Ralfs Ehefrau wieder auftaucht ...

SAT.1
