Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Remos Reue

SAT.1Staffel 6Folge 5
Remos Reue

Remos ReueJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 5: Remos Reue

22 Min.Ab 12

Nie hat der wegen Drogenhandels vorbestrafte Remo Schwab sich jemandem anvertraut, nie hat er sich getraut, seine eigene Meinung zu vertreten. Als der 18-Jährige nach zwei Monaten aus der Jugendstrafanstalt kommt, bekommt er eine neue Chance. Die ambitionierte Sozialarbeiterin Tanja Käser will ihm helfen, ein besseres Leben zu führen. Aber Remo stellt sich quer. Doch dann versucht Tanjas Chef, sie zu vergewaltigen. Wird Remo diesmal über seinen Schatten springen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen