Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 103: Jan & Hülya
23 Min.Ab 12
Jan Röpke (28) hat sich auf den ersten Blick in die Türkin Hülya Arslan (26) verliebt. Doch ihre Familie akzeptiert keinen Deutschen! Besonders Hülyas Bruder Yussuf (33) sieht es als seine oberste Pflicht an, die Familienehre zu verteidigen. Als Yussuf Jan krankenhausreif prügelt und Hülya zu ihrer Familie in die Türkei verschickt werden soll, ist der 28-Jährige am Boden zerstört. Mit dem Mut der Verzweiflung fasst er einen Entschluss. Doch kann Jan Hülyas Familie überzeugen?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1