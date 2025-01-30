Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 112: Lebensretter gesucht
23 Min.Ab 12
Das Leben von Kriminalkommissarin Klara Lindemann (34) ist komplett durchgeplant. Sie steckt in ihrem Traumjob und soll bald den erfolgreichen Staatsanwalt Volker Imhoff heiraten. Aber durch einen schweren Autounfall ändert sich schlagartig alles. Klara wird von einem Unbekannten aus dem Auto gerettet. Kurz danach verschwindet er spurlos. Aber warum? Ab dem Moment ist für Klara nichts mehr wichtig. Sie hat nur ein Ziel: Ihren geheimnisvollen Lebensretter zu finden.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
