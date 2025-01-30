Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Baby-Pleite

SAT.1Staffel 8Folge 116
Die Baby-Pleite

Die Baby-PleiteJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 116: Die Baby-Pleite

23 Min.Ab 12

Jana Frankes hat alles, was sie sich wünscht. Als ihr Freund Tilmann ihr einen Heiratsantrag macht, bekommt sie Panik. Für Ehe, Familie und Kinder fühlt sie sich noch nicht bereit. Sie lehnt den Antrag ab und Tilmann verlässt sie. Jana trauert ihm nicht lange hinterher. Um Nichts dem Zufall zu überlassen, hat sie bereits mit 26 Jahren ihre Eizellen einfrieren lassen. Doch als sie erfährt, dass ihre eingefrorenen Eizellen beschädigt wurden, bricht ihre Welt zusammen ...

