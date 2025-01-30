Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 116: Die Baby-Pleite
23 Min.Ab 12
Jana Frankes hat alles, was sie sich wünscht. Als ihr Freund Tilmann ihr einen Heiratsantrag macht, bekommt sie Panik. Für Ehe, Familie und Kinder fühlt sie sich noch nicht bereit. Sie lehnt den Antrag ab und Tilmann verlässt sie. Jana trauert ihm nicht lange hinterher. Um Nichts dem Zufall zu überlassen, hat sie bereits mit 26 Jahren ihre Eizellen einfrieren lassen. Doch als sie erfährt, dass ihre eingefrorenen Eizellen beschädigt wurden, bricht ihre Welt zusammen ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1