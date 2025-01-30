Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 117: Falsches Zeugnis
22 Min.Ab 12
Die 35-jährige Hausfrau Michaela Finke hat sich damit arrangiert, dass sie in ihrer Ehe mit Markus (37) unter seiner Fuchtel steht. Nachdem ihre Eltern früh verstorben sind, war Markus ihr einziger Halt. Doch dadurch hat Manuela ihre Unabhängigkeit verloren und lässt sich alles von ihm gefallen. Bis zu dem Tag, der ihr Leben verändern soll: Michaela wird von einem Unbekannten Mann am Geldautomaten überfallen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1