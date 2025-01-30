Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 135
23 Min.Ab 12

Für die Schulausbildung ihres Sohnes opfert die alleinerziehende Wäschereimitarbeiterin Martina alles. Da sie selbst ungelernt ist, möchte sie ihm alle Türen offenhalten und somit eine bessere Zukunft bieten, als die ihrige. Doch vor lauter Zukunftsplänen für ihren Sohn merkt sie nicht, wie sehr Anton leidet und wie überfordert er ist. Ob ein Kredit wirklich das richtige Mittel ist?

