Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Kind meiner Schwester

SAT.1Staffel 8Folge 144
Folge 144: Das Kind meiner Schwester

22 Min.Ab 12

Vergeblich versucht die 39-jährige Ines von ihrem Freund schwanger zu werden. Langsam läuft ihr die Zeit davon. Sie beneidet ihre Schwester Natascha, die von einem One-Night-Stand schwanger geworden und jetzt Mutter eines zuckersüßen Jungen ist. Gerne hätte sie das was ihre Schwester hat. Dass sie jedoch mehr mit ihr gemeinsam hat, als ihr lieb ist, wird ihr noch bewusst werden und ihre Welt komplett durcheinander bringen.

