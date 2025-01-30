Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 149: Räuber unterm eigenen Dach
Svenja Freiberg (34) wird schwer von dem Tod ihrer Mutter getroffen. Alles was ihr bleibt ist die Erinnerung an sie und sehr wertvoller Schmuck. Doch sie hat nicht lange Freude daran, denn kaum nimmt sie die wertvollen Stücke in Empfang, wird sie überfallen und ausgeraubt - in Ihrem eigenen Haus. Jetzt wird Svenjas Vertrauen auf eine harte Probe gestellt, denn nur ihr Mann und ihre beste Freundin wussten etwas von dem teuren Schmuck. Wem kann sie noch glauben?
