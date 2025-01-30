Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 25
23 Min.Ab 12

Nach dem Tod seiner Frau verspürt Alex Winterhoff (35) keine Freude mehr. Um nicht ganz zu vereinsamen, arbeitet er unter Wert als Lagerarbeiter, trotz jeder Menge Geld und einer großen Villa. Eines Abends wird er plötzlich aus seinem gewohnten Leben gerissen: Eine völlig verängstigte Frau steht vor seiner Tür und bittet um Hilfe. Julia wurde von ihrem Ehemann verprügelt und verfolgt. Alex nimmt sie bei sich auf und bemerkt nicht, dass sie ein dunkles Geheimnis in sich trägt.

SAT.1
