Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Eine alte Schuld

SAT.1Staffel 8Folge 26
Eine alte Schuld

Eine alte SchuldJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 26: Eine alte Schuld

23 Min.Ab 12

Moral und Gewissen oder beruflicher Erfolg? Diese Frage stellt sich der Gehirnchirurg Sascha Köhler, als Roland, der Vater seiner Jugendfreundin Hannah, eingeliefert wird. Die bevorstehende OP ist riskant - Roland ist nicht versichert. Doch ohne sie wird er sterben. Sascha steht in der Schuld von Roland, der ihm und seiner kranken Mutter vor 20 Jahren geholfen hat. Wird Sascha seinen Beruf aufs Spiel setzen, um diese alte Schuld zu begleichen?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

