Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 30
Folge 30: Nur eine Nacht

23 Min.Ab 12

Sieben Jahre war die 34-jährige Sportmanagerin Janina Mansfeld mit Ralf verheiratet, bis Tabletten und Überstunden die Beziehung scheitern ließen. Dann ist der Tag ihrer Scheidung, denJanina so schnell wie möglich hinter sich bringen will. Doch das Schicksal hat andere Pläne: Durch einen dummen Zufall wird sie mit Ralf in einem Kellerraum eingeschlossen. Ausgerechnet mit dem Mann, den sie nie mehr wiedersehen wollte. Kann eine einzige Nacht Janinas Leben für immer verändern?

