Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 8Folge 31
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

22 Min.Ab 12

Sex, Lügen und Intrigen! Als ihr Mann Thomas den gemeinsamen Hochzeitstag vergisst, begeht Kathrin Ressmann (31) einen schlimmen Fehler: Sie betrügt ihren Mann! Zunächst versucht sie es zu vertuschen, aber damit kann sie nicht leben. Als sie reinen Tisch macht, rastet der total aus. Doch zu Recht? Auch Thomas verschweigt seiner Frau etwas. Können die beiden ihre Ehe noch retten oder ist es schon zu spät?

SAT.1
