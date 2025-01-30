Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 32: Mädchenfalle Loverboy
23 Min.Ab 12
Wenn die Sehnsucht nach Liebe in die Hölle führt: Die einsame Witwe Mona Petzold (36) bricht für ihren neuen Freund Dominic (40) alle Brücken ab. Zusammen mit Tochter Sophie zieht sie zu ihm nach Frankfurt. Doch schnell zeigt Dominic sein wahres Gesicht: herrisch, unbarmherzig und brutal! Darunter leidet auch Sophie. Verzweifelt versucht die 16-Jährige aus dem lieblosen Familiendrama zu fliehen und gerät an einen Zuhälter. Wie weit wird Mona gehen, um ihre Tochter zu retten?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1