Die Liebeskatastrophe

SAT.1Staffel 8Folge 41
Folge 41: Die Liebeskatastrophe

22 Min.Ab 12

Ihre Tochter Alex (19) ist für die alleinerziehende Mutter Ina Müller (37) ihr Ein und Alles. Doch als Alex einen Aushilfsjob in einer Bar annimmt und sich Hals über Kopf in ihren Chef Sascha verliebt, beginnt die gute Beziehung der beiden Frauen zu bröckeln - denn Sascha ist mehr als doppelt so alt wie Alex! In ihrer Sorge will sich Ina selbst ein Bild von Alex' Schwarm machen. Als sie Sascha gegenüber steht, wird Ina von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt ...

SAT.1
