Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 47: Die bittere Wahrheit
22 Min.Ab 12
Doppelt betrogen! Die perfekte Fassade von Markus Planks Leben bricht zusammen: Seine Frau hatte eine Affäre und ist von dem anderen Mann schwanger. Doch ausgerechnet in seinem schwärzesten Moment trifft er auf Menschen, die ihm zeigen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und der 34-Jährige muss sich entscheiden: Lebt er weiter eine Lüge oder wagt er den Neuanfang?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1