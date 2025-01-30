Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 66: Heiraten oder nicht heiraten
23 Min.Ab 12
Die Juristin Larissa Koch (29) ist nervös. Ihr Freund Mark Bergmann (30) will sie seiner Familie vorstellen. Larissa ahnt, dass er ihr bei der Gelegenheit einen Heiratsantrag machen will. Doch das Kennenlernen der Familie gerät zum Desaster. Ganz besonders Marks Schwester Maren macht Larissa das Leben zur Hölle. Sie eckt bei jedem an und bekommt zu spüren, dass die Familie immer noch an Marks Jugendliebe Jennifer hängt, die dann auch noch vor der Tür steht ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1