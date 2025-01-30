Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 90: Der schönste Tag im Leben
23 Min.Ab 12
Der schönste Tag im Leben - der Hochzeitstag. Doch für Lena Herrhausen (27) stellt er sich als Alptraum heraus. Sie wird von ihrem Verlobten vor dem Traualtar verlassen, per SMS. Dabei dachte sie immer, Mirko sei der Richtige für sie. Auf der Suche nach Antworten deckt sie eine Lüge nach der anderen auf. Größtes Problem jedoch: Sie findet heraus, dass sie schwanger von ihm ist. Kann sie das Kind von einem Lügner bekommen?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1