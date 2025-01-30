Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 96: Liebesbriefe an eine Fremde
23 Min.Ab 12
Seit ihr Ex-Freund die 32-Jährige Journalistin Eva Becker verlassen hat, war ihr Herz zu und die Arbeit ihr ein und alles. Doch ohne Emotionen keine guten Artikel - findet jedenfalls ihr Chef und droht mit der Kündigung. Ihre letzte Chance: den Absender geheimnisvoller Liebesbriefe per Taube ausfindig machen. Doch statt der Topstory findet Eva bei ihren Recherchen unerwartet ihr Gefühl wieder. Jetzt steht sie vor der Entscheidung, was ihr im Leben wichtiger ist ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1