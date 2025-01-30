Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebesbriefe an eine Fremde

SAT.1Staffel 8Folge 96
23 Min.Ab 12

Seit ihr Ex-Freund die 32-Jährige Journalistin Eva Becker verlassen hat, war ihr Herz zu und die Arbeit ihr ein und alles. Doch ohne Emotionen keine guten Artikel - findet jedenfalls ihr Chef und droht mit der Kündigung. Ihre letzte Chance: den Absender geheimnisvoller Liebesbriefe per Taube ausfindig machen. Doch statt der Topstory findet Eva bei ihren Recherchen unerwartet ihr Gefühl wieder. Jetzt steht sie vor der Entscheidung, was ihr im Leben wichtiger ist ...

SAT.1
