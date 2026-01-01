Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 103: Mein Vater, der Held
22 Min.Ab 12
Sarah König (25) war schon immer ein absolutes Papa-Kind. Umso größer ist die Freude als sie ihren Vater nach einem Jahr Studium in Boston endlich wieder in die Arme schließen kann. Doch das Wiedersehen verläuft anders als erwartet: Papa Rainer erleidet einen Kreislaufzusammenbruch - und Mutter Helene verhält sich ihrer Tochter gegenüber mehr als abweisend. Sarah muss feststellen, dass zuhause nichts mehr so ist, wie es war - und ihre heile Welt zu zerbrechen droht.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1