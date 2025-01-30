Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 30: Das Glück wohnt nebenan
23 Min.Ab 12
Eva (43) ist wohlhabend, mit dem gutaussenden Geschäftsmann Markus (45) verheiratet - und wird nach 14 Jahren Ehe durch eine Jüngere ersetzt. Sie trifft auf ihren neuen Nachbarn Julian (25) und zwischen den beiden knistert es gewaltig. Eva erlebt mit dem fast 20 Jahre Jüngeren eine aufregende Zeit. Ihre Freundinnen halten die Liebschaft für eine nicht ernst zu nehmende Schwärmerei. Geht es tatsächlich nur um die Bestätigung oder sind ernste Gefühle im Spiel?
